Techno Ryowa veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Techno Ryowa hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 137,65 JPY gegenüber 50,70 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Techno Ryowa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,14 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at