Techno Smart hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Techno Smart hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 30,26 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Techno Smart noch ein Gewinn pro Aktie von 49,32 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Techno Smart in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,59 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,56 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at