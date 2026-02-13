Technocraft Industries (India) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Technocraft Industries (India) hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 23,46 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Technocraft Industries (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 18,03 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,81 Prozent auf 6,62 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at