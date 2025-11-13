TECHNOFLEX: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TECHNOFLEX hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 56,40 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TECHNOFLEX 23,09 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,70 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,20 Milliarden JPY ausgewiesen.

