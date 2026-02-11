TECHNOFLEX präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TECHNOFLEX lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 41,64 JPY. Im letzten Jahr hatte TECHNOFLEX einen Gewinn von 15,00 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,26 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 170,41 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 71,67 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 26,03 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte TECHNOFLEX 22,04 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at