TECHNOFLEX: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TECHNOFLEX hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 65,68 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TECHNOFLEX ein EPS von 38,59 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TECHNOFLEX in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,15 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,06 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at