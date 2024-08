Technologie Exterieur Komponenten des BMW Group Werks Leipzig gewinnt „Automotive Lean Production Award“

Die Technologie Exterieur Komponenten Leipzig gewinnt den prestigeträchtigen „Automotive Lean Production Award“ in der Kategorie „Lean Digital Transformation“. Damit gehört die Technologie zu den besten Produktionsstätten in Europa bei der Umsetzung einer schlanken Produktion gepaart mit digitalen Innovationen und setzt neue Maßstäbe in der Fertigungsbranche. Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW