Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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17.06.2026 00:00:00
Technologie von Henkel hilft bei der Fertigstellung der zentralen Türme der Sagrada Familia
- Die sechs zentralen Türme der Sagrada Familia wurden mithilfe fortschrittlicher Klebstoffe von Henkel fertiggestellt – pünktlich zum hundertsten Todestag von Antoni Gaudí. - Die Klebstoffe sind integraler Bestandteil des modularen Bausystems und haben die Fertigstellung der Türme beschleunigt. - Henkel-Klebstoffe gewährleisten zudem eine langfristige strukturelle Stabilität.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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