Miba Aktie

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WKN: 73483 / ISIN: AT0000734835

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17.04.2026 13:59:00

Technologiegruppe Miba mit Rekordumsatz von mehr als 1,2 Mrd. Euro

Die oberösterreichische Technologiegruppe Miba hat im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende Jänner) mit mehr als 1,2 Mrd. Euro und einem leichten Plus von 1,2 Prozent gegenüber 2024/25 einen Rekordumsatz erzielt, so das Unternehmen am Freitag in einer Aussendung. 62 Prozent davon habe man im Produktspektrum für den Industriegütermarkt erwirtschaftet, 38 Prozent seien aus der Automobilindustrie gekommen.

Als Grund für das erfreuliche Abschneiden nannte der Vorstandsvorsitzende F. Peter Mitterbauer die "Innovations- und Technologieführerschaft" des Unternehmens, wobei der "Fokus auf Wachstumsmärkte rund um die nachhaltige Gewinnung, Übertragung, Speicherung und Nutzung von Energie" liege. Das Geschäftsfeld in den Bereichen Wind-, Wasser- und Solarkraft sowie effiziente Stromnetze sei in den vergangenen drei Jahren um 75 Prozent gewachsen. Aktuell trage es mit mehr als 230 Mio. Euro fast 20 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Auch das Geschäft für saubere Schiffsmotoren entwickle sich positiv. Im vergangenen Geschäftsjahr habe es um 10 Prozent zugelegt. Der Umsatz mit Technologien für die Luftfahrt sei 2025/26 um 20 Prozent gewachsen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr investierte Miba 120 Mio. Euro. Besonders viel Geld steckte das Unternehmen den Angaben zufolge in den Bereich Forschung und Entwicklung, wo der Betrag für Investitionen 2025/26 im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr von 52 Mio. Euro auf 54 Mio. Euro angehoben wurde. Die F&E-Quote betrug 4,5 Prozent. Die Eigenkapitalquote wuchs weiter von 58,3 Prozent auf 60,9 Prozent.

ker/ver/kre

ISIN AT0000734835 WEB http://www.miba.com

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