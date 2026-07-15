Dürr Aktie
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
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15.07.2026 18:33:08
Technologieoffen in neuen Job: Ex-FDP-Chef Dürr wird Geschäftsführer von E-Fuel-Startup
Viele FDP-Mitglieder werben im Verkehrsbereich für Technologieoffenheit. Kurzzeit-Chef Dürr tut das ebenfalls. Vor allem E-Fuels sieht er als Zukunftstechnologie. Nach seinem politischen Aus startet er genau dort bei einem Startup seine neue Karriere.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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