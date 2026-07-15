Dürr Aktie

Dürr für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.07.2026 18:33:08

Technologieoffen in neuen Job: Ex-FDP-Chef Dürr wird Geschäftsführer von E-Fuel-Startup

Viele FDP-Mitglieder werben im Verkehrsbereich für Technologieoffenheit. Kurzzeit-Chef Dürr tut das ebenfalls. Vor allem E-Fuels sieht er als Zukunftstechnologie. Nach seinem politischen Aus startet er genau dort bei einem Startup seine neue Karriere.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Dürr AG

mehr Nachrichten