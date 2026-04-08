Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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09.04.2026 00:01:00
Technologieoffenheit trifft Ingenieurskunst: Der neue Wasserstofftank des BMW iX5 Hydrogen.
+++ Optimale Integration der Wasserstoff-Technologie +++ Innovative Bauraum-Geometrie +++ Fünf Antriebsvarianten, ein Modell +++ Hochflexible Fertigung+++BMW typische Fahrfreude+++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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