TECHNOLOGIES,Inc Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TECHNOLOGIES,Inc Registered ließ sich am 14.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TECHNOLOGIES,Inc Registered die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 6,71 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,24 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 3,74 Milliarden JPY gegenüber 1,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at