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19.03.2026 06:31:28

TECHNOLOGIES,Inc Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TECHNOLOGIES,Inc Registered äußerte sich am 17.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11,10 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,86 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,68 Prozent auf 4,37 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,51 Milliarden JPY gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 15,77 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte TECHNOLOGIES,Inc Registered ein EPS von 15,72 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 26,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 10,15 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 13,90 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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