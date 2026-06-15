TECHNOLOGIES,Inc Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TECHNOLOGIES,Inc Registered lud am 12.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -7,35 JPY. Ein Jahr zuvor waren 7,47 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 37,29 Prozent auf 1,56 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,48 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at