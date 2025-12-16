TECHNOLOGIES,Inc Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TECHNOLOGIES,Inc Registered präsentierte in der am 15.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

TECHNOLOGIES,Inc Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,04 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,64 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,66 Milliarden JPY – eine Minderung von 56,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,85 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at