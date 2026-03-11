Technology Telecommunication Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Technology Telecommunication Acquisition A stellte am 09.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,180 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at