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20.04.2026 06:31:29
Technology Telecommunication Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Technology Telecommunication Acquisition A äußerte sich am 17.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Technology Telecommunication Acquisition A ein EPS von 0,010 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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