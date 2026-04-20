Technology Telecommunication Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Technology Telecommunication Acquisition A äußerte sich am 17.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Technology Telecommunication Acquisition A ein EPS von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at