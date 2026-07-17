Technology Telecommunication Acquisition gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Technology Telecommunication Acquisition lud am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Technology Telecommunication Acquisition vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at