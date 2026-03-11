|
11.03.2026 06:31:29
Technology Telecommunication Acquisition vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Technology Telecommunication Acquisition hat am 09.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,180 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Technology Telecommunication Acquisition ein Ergebnis je Aktie von 0,100 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
