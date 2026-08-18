Henkel vz. Aktie

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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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19.08.2026 00:00:00

Technomelt AS 4004 reduziert Transportschäden bei Dachziegeln

Henkel Adhesive Technologies präsentiert mit Technomelt AS 4004 erstmals eine Schmelzklebstofflösung für die Transportsicherung von Ton- und Betondachziegeln. Diese werden in großen Mengen gestapelt und auf Paletten transportiert. Dabei können Mikrokratzer und Absplitterungen entstehen, die die Schutzwirkung der Oberflächenbeschichtung dauerhaft beeinträchtigen. Da Ziegelhersteller zum Teil mehrere Jahrzehnte Garantie bieten, stellt das ein handfestes Haftungsproblem dar. Am Ende tragen sie die Kosten für Ersatzlieferungen und Reklamationen, unabhängig davon, ob der Schaden im eigenen Werk oder auf dem Transportweg entstanden ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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