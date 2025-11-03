TechnoPro zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TechnoPro lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 47,98 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 45,35 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TechnoPro im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 62,45 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 57,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at