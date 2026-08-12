Technos: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Technos hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,87 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,300 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Technos im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 129,0 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 121,9 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at