|
12.08.2026 06:31:29
Technos: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Technos hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,87 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,300 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Technos im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 129,0 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 121,9 Millionen BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX ohne große Ausschläge erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen freundlich
Anleger am heimischen Aktienmarkt dürften sich am Donnerstag zurückhalten. Der deutsche Leitindex dürfte sich seitwärts bewegen. In Fernost zeigen sich die Börsen am Donnerstag freundlich.