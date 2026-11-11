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11.11.2026 06:31:29
Technos legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Technos hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 1,55 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Technos 0,310 BRL je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent auf 120,9 Millionen BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 107,8 Millionen BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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