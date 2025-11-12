|
Technos: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Technos hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 0,200 BRL je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 107,8 Millionen BRL in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94,7 Millionen BRL umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
