Technos verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Technos präsentierte am 09.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 BRL gegenüber 0,400 BRL im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Technos mit einem Umsatz von insgesamt 162,0 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,3 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 18,02 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,16 BRL beziffert. Im Vorjahr waren 0,980 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Technos im vergangenen Geschäftsjahr 478,42 Millionen BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Technos 400,28 Millionen BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at