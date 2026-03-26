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26.03.2026 06:31:28
technotrans SE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
technotrans SE gab am 24.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 EUR, nach 0,400 EUR im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat technotrans SE 60,5 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 62,6 Millionen EUR umgesetzt worden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,66 EUR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei technotrans SE ein Gewinn pro Aktie von 1,06 EUR in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat technotrans SE 244,00 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 238,08 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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