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11.11.2026 06:31:29
technotrans SE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
technotrans SE hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,41 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,400 EUR je Aktie erzielt worden.
technotrans SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 62,4 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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