technotrans SE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

technotrans SE hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte technotrans SE 0,370 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 54,9 Millionen EUR, gegenüber 60,2 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,68 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at