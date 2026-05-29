TechnVision Ventures: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TechnVision Ventures veröffentlichte am 27.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,75 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TechnVision Ventures ein EPS von -1,320 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 671,1 Millionen INR – ein Plus von 70,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TechnVision Ventures 393,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

TechnVision Ventures hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,340 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,180 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 18,23 Prozent auf 2,69 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,28 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at