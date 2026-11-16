TechnVision Ventures verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TechnVision Ventures lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,69 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,14 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 756,0 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TechnVision Ventures einen Umsatz von 712,3 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at