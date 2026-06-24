24.06.2026 06:31:29

Techprecision gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Techprecision präsentierte in der am 22.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,77 Prozent auf 8,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,170 USD. Im Vorjahr hatten -0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 31,64 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 34,03 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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