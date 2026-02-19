Techprecision: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Techprecision hat am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Techprecision hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at