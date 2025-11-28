Techstep ASA Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Techstep ASA Registered ließ sich am 27.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Techstep ASA Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Techstep ASA Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,25 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,40 Prozent auf 222,4 Millionen NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 237,6 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at