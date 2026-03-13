TechTarget öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TechTarget hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 14,060 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -2,650 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat TechTarget im vergangenen Geschäftsjahr 486,79 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 70,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TechTarget 284,90 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at