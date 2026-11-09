TechTarget verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TechTarget ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TechTarget die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

TechTarget vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,25 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat TechTarget im vergangenen Quartal 119,2 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TechTarget 122,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at