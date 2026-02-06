AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
06.02.2026 21:00:38
Techwerte steigen, Amazon fällt: Dow Jones überspringt erstmals 50.000-Punkte-Marke
Historischer Meilenstein an der Wall Street: Der US-Aktienindex Dow Jones ist erstmals über 50.000 Punkte gestiegen - der höchste Stand in der fast 130-jährigen Geschichte. Anleger nutzten die zuletzt gefallenen Kurse im Technologiesektor für gezielte Käufe.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|176,60
|8,28%
|NVIDIA Corp.
|157,08
|7,77%
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.