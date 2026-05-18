Techwing präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Techwing ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Techwing die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 172,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Techwing -37,000 KRW je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 51,50 Prozent auf 52,40 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,59 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at