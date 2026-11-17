Techwing lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 1431,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Techwing noch ein Gewinn pro Aktie von -173,000 KRW in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Techwing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 110,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 87,78 Milliarden KRW im Vergleich zu 41,77 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1315,26 KRW geschätzt. Der Umsatz war auf 87,78 Milliarden KRW geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at