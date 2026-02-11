TECIL Chemicals Hydro Power gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TECIL Chemicals Hydro Power äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TECIL Chemicals Hydro Power ein EPS von -0,030 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at