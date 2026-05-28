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28.05.2026 06:31:29
TECIL Chemicals Hydro Power informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
TECIL Chemicals Hydro Power veröffentlichte am 27.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,09 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,220 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TECIL Chemicals Hydro Power -0,200 INR je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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