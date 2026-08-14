TECIL Chemicals Hydro Power legte Quartalsergebnis vor

TECIL Chemicals Hydro Power präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

TECIL Chemicals Hydro Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,11 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at