Teck Resources: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Teck Resources hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 3,24 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Teck Resources 0,580 CAD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Teck Resources mit einem Umsatz von insgesamt 4,52 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,39 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 33,44 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at