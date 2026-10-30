Teck Resources stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Teck Resources hat am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 3,24 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,580 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,52 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,39 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at