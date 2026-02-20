Teck Resources verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Teck Resources hat am 19.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,11 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,700 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 3,06 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,79 Milliarden CAD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,84 CAD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,630 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 10,76 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Teck Resources einen Umsatz von 9,07 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at