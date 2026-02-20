|
Teck Resources: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Teck Resources äußerte sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,11 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,700 CAD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 3,06 Milliarden CAD gegenüber 2,79 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,84 CAD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,630 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 10,76 Milliarden CAD – ein Plus von 18,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Teck Resources 9,07 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.
