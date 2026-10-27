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27.10.2026 06:31:29
TECMO KOEI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
TECMO KOEI gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 21,69 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 23,38 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,96 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 16,47 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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