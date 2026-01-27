TECMO KOEI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TECMO KOEI gab am 26.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,23 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TECMO KOEI 29,09 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,37 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,46 Milliarden JPY ausgewiesen.

