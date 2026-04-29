TECMO KOEI: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TECMO KOEI hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 57,93 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 39,47 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36,66 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30,58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 131,77 JPY. Im letzten Jahr hatte TECMO KOEI einen Gewinn von 119,14 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat TECMO KOEI 88,39 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 83,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at