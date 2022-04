TECMO KOEI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TECMO KOEI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.04.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2022 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,41 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,52 Milliarden JPY ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 214,56 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 178,68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 60,37 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 72,76 Milliarden JPY ausgewiesen.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 219,02 JPY sowie einen Umsatz von 73,96 Milliarden JPY belaufen.

