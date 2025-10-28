|
TECMO KOEI stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TECMO KOEI präsentierte in der am 27.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23,38 JPY gegenüber 7,40 JPY im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,47 Milliarden JPY – eine Minderung von 6,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,59 Milliarden JPY eingefahren.
